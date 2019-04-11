Водитель наехал на велосипедиста из-за неприличного жеста

Теперь суд признал его виновным и назначил два года тюрьмы условно.

Мужчину осудили за наезд на велосипедиста в центре Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 11 апреля. Житель Центрального района Петербурга получил 2 года условно.

Как сообщили в ведомстве Петербурга, в июне 2017-го обвиняемый наехал на велосипедиста на ул. Марата из-за того, что тот показал ему неприличный жест. Велосипедист получил тяжелые травмы.

Подсудимый частично признал вину, объяснив, что хотел только напугать обидчика, но не собирался давить мужчину, сообщили в прокуратуре Петербурга. Куйбышевский суд назначил обвиняемому 2 года лишения свободы условно. Кроме этого водитель заплатил велосипедисту около 50 тысяч за лечение, передают в прокуратуре.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что у наркоманов во Фрунзенском районе Петербурга отобрали права.