Пыль с гельминтами разносится по Петербургу: фекалии нужно убирать

Врач говорит, что выгуливать собак на детских площадках не стоит -- для этого стоит создать специальные, с меняющимся периодически грунтом. Фото: pixabay.com

Врач говорит, что выгуливать собак на детских площадках не стоит -- для этого стоит создать специальные, с меняющимся периодически грунтом. Фото: pixabay.com

В фекалиях собак и кошек содержатся гельминты — возбудители не одной инфекции. Чтобы не заразиться, убежден врач, нужно научиться заботиться о питомцах.

Первый заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» Иван Драй рассказал Gazeta.SPb, чем опасны экскременты животных, почему это особенно актуально сейчас и как можно избежать заражения.

В Петербурге наблюдается устойчивая тенденция – домашних собак становится всё больше, объясняет Иван Драй. Их выгул приводит к интенсивному загрязнению территорий города. Сильнее всего, объясняет врач, испачканы песочницы, скверы и парки: «Загрязнённая фекалиями собак почва может содержать патогенные бактерии, цисты патогенных простейших, яйца гельминтов».

Как происходит заражение

Если поверхность открыта, говорит Иван Драй, фекалии быстро теряют влагу и высыхают: «В солнечные дни, особенно в летние месяцы, процесс испарения свободной влаги идёт быстро и фекалии превращаются в городскую пыль». После этого пыль вместе с цистами простейших, яйцами и личинками гельминтов разносится по городу. В итоге паразиты попадают в водоемы, на растительность, в продукты питания, в воду и на кожу и слизистые оболочки животных и человека, объясняет врач. Так происходит заражение.

Чем можно заболеть

В первую очередь можно заразиться гельминтами. По словам Ивана Драя, в популяции собак паразитируют до 90 их видов. Большая часть – в желудочно-кишечном тракте питомцев. Но особая опасность – это скрытые формы кишечных гельминтозов. Так, говорит врач, даже здоровые на вид собаки могут угрожать здоровью человека, хотя догадаться об этом почти невозможно.

Одна из болезней, возбудитель которой содержится в фекалиях и на шерсти животных – это токсокароз. Она поражает сердце, легкие, почки, печень, глаза и протекает долго, отметил Иван Драй. Ещё один гельминт вызывает у человека эхинококкоз. При заражении им в печени или легких человека образуются кисты, содержащие токсическую и аллергенную жидкость.Среди домашних собак и кошек, замечает врач, сейчас стабильная зараженность лямблиями. Они вызывают лямблиоз, на фоне которого у детей может развиваться астма. Опасное заболевание — листериоз, которое часто приводит к развитию патологии при беременности, говорит Иван Драй. Кроме того, встречаются такие болезни как криптоспоридиоз, кампилобактериозная инфекция и кишечная палочка.

Во всех случаях заражение происходит при контакте человека с фекалиями или шерстью животных, объясняет Иван Драй,

Неприятностей можно избежать, если заниматься профилактикой

Врач рекомендует владельцам животных собирать экскременты своих питомцев в одноразовые пакеты. Это, по его мнению, позволит избежать накопления в почве паразитов. Также не стоит выгуливать собак на детских площадках. Кроме того, хозяевам следует обследовать собак и своевременно лечить, ежедневно убирать места, где они содержатся.

Со стороны властей сократит заболеваемость отлов безнадзорных собак и создание специальных площадок для выгула животных, где грунт будет периодически меняться. И, конечно, не стоит забывать о правилах личной гигиены, отмечает Иван Драй.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что с приходом весны собаководы и «несобаководы» заспорили из-за фекалий. Кстати, как рассказал в сентябре 2018 года экс-губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, в Петербурге 1,3 млн домашних собак и кошек.