Петербургский художник Duran посвятил Кокорину комикс

Кокорин в итоге бросил футбол. Фото: https://vk.com/by_duran
Кокорин в итоге бросил футбол. Фото: https://vk.com/by_duran

Своей работой автор поделился в соцсети.

Автор опубликовал комикс о футболисте вечером 11 апреля на своей странице во «Вконтакте». Его сюжет посвящен наказанию Александра Кокорина за проступок, в котором его обвиняют. Duran поразмышлял, что бы было, если бы игрока за называние Пака «китайцем» отправили в Храм восьми ветров. Там футболист должен был бы находиться как минимум полгода, чтобы понять всю серьезность проступка.

Кокорин в Храме восьми ветров непременно бы научился распознавать все азиатские национальности. В итоге его бы ждал суд, после которого футболист отказался бы от своего любимого дела, чтобы начать играть в настольный теннис.

Напоминаем, что Кокорина и Мамаева задержали еще в начале октября 2018 года за побои и хулиганство. В четверг состоялось очередное заседание по делу, которое прерывали из-за сообщения о «бомбе».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев перекусили в Макдональдсе во время эвакуации здания суда.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
кокорин мамаев
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