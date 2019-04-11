Кокорин и Мамаев перекусили в Макдональдсе во время эвакуации здания суда

В Москве состоялось очередное слушание дела о побоях и хулиганстве.

Все случилось сегодня, 11 апреля. Иск против Кокорина и Мамаева рассматривали в Пресненском суде. В какой-то момент всех собравшихся в здании попросили покинуть помещение. Есть предположение, что в суд позвонили и сообщили о бомбе. Впервые за долгое время обвиняемые вышли на продолжительное время на свободу. Когда выяснилось, что находится в здании безопасно, всех попросили вернуться в здание.

У Кокориных и Мамаева спросили, чем они все это время занимались. Младший брат, Кирилл Кокорин, заявил, что они были дома. Александр же поправил его и ответил, что они «поели в Маке и обратно». Мамаев же решил, что «минирование» – это отличный повод для шуток. Он, улыбаясь, спросил, разминировали ли суд, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев в день драки погуляли на 400 тысяч рублей.