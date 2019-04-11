Кокорин и Мамаев перекусили в Макдональдсе во время эвакуации здания суда

Суд все еще не определился с судьбой футболистов. Фото: Sport-express| Василий Маметьев
Суд все еще не определился с судьбой футболистов. Фото: Sport-express| Василий Маметьев

В Москве состоялось очередное слушание дела о побоях и хулиганстве.

Все случилось сегодня, 11 апреля. Иск против Кокорина и Мамаева рассматривали в Пресненском суде. В какой-то момент всех собравшихся в здании попросили покинуть помещение. Есть предположение, что в суд позвонили и сообщили о бомбе. Впервые за долгое время обвиняемые вышли на продолжительное время на свободу. Когда выяснилось, что находится в здании безопасно, всех попросили вернуться в здание.

У Кокориных и Мамаева спросили, чем они все это время занимались. Младший брат, Кирилл Кокорин, заявил, что они были дома. Александр же поправил его и ответил, что они «поели в Маке и обратно». Мамаев же решил, что «минирование» – это отличный повод для шуток. Он, улыбаясь, спросил, разминировали ли суд, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин и Мамаев в день драки погуляли на 400 тысяч рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
кокорин мамаев минирование суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Домам на Десантников вернули отопление
Соцопросы предрекают победу Зеленского на выборах
Родео Драйв отрицает факт обрушения потолка
Литва отозвала посла из России из-за взяток
Украина заявила, что не откажется от проходов по Керченскому проливу
Закрытие 4633 хостелов в Петербурге оставит без работы 14 тыс. человек
Кокорин и Мамаев перекусили в Макдональдсе во время эвакуации здания суда
Закрытие хостелов в Петербурге уведет легальный бизнес в тень