На мужчину, разбившего кулаком в петербургском метро стекло, завели дело

Правоохранительные органы расценили поступок злоумышленника, как вандализм. В настоящее время приняты меры для привлечения гражданина к ответственности.

Инцидент в петербургской подземке произошел 9 апреля. Выходку мужчины сняли на видео. Гражданин в начале ходил из стороны в сторону, а потом кулаком с размаху ударил по стеклу и решил добить дверь вагона метро еще и ногой. После агрессивно настроенный пассажир, уже когда состав приближался к платформе, силой открыл дверь и скрылся с места происшествия.

Правоохранительные органы, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции расценивают поступок мужчины, как факт вандализма.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого виновника инцидента. Это 28-летний местный житель. В настоящее время приняты меры для привлечения указанного гражданина к ответственности за совершение данного преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что немой мальчик с именной биркой был найден на станции метро “Автово”.