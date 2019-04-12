Жители Ленобласти смогут проголосовать за проекты благоустройства региона

В голосовании, выразил надежду Дрозденко, примут участие многие жители области. Фото: http://lenobl.ru
В голосовании, выразил надежду Дрозденко, примут участие многие жители области. Фото: http://lenobl.ru

Такую возможность озвучил губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко на заседании пресс-клуба, которое прошло накануне днем.

Глава региона Александр Дрозденко сказал, что все жители Ленинградской области смогут высказать свое мнение путем голосования. Такое голосование, сообщил Дрозденко, позволит наладить конструктивный диалог власти с населением. О заседании и инициативах на нем сообщает Ленинградская областная телекомпания.

Главной задачей для проведения голосования станет выбор формата.

«Важно определить формат участия жителей в благоустройстве. Нужно искать ту форму голосования, которая была бы самая честная и прямая», — отметил Дрозденко.

В голосовании, выразил надежду Дрозденко, примут участие многие жители области. Также было предложено проводить голосование за выбор проектов по благоустройству в Домах Культуры или запускать голосование через МФЦ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти благоустроят 500 территорий за пять лет.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр дрозденко благоуйство голосование ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодому петербуржцу на улице угрожали пистолетом и отобрали телефон
Во Фрунзенском районе ограбили салон связи
В Петербурге угнали две дорогих иномарки
К петербургской пенсионерке грабители ворвались в квартиру ради мобильного ...
Американские политики призвали пересмотреть отношения США и России
После пожара в Калининском районе среди бутылок алкоголя были найдены трупы
Пассажирка автобуса упала во время выхода и оказалась под колесами
Меценат Крошик разорился и центр помощи балтийской нерпы просит помочь