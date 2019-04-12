Жители Ленобласти смогут проголосовать за проекты благоустройства региона

Такую возможность озвучил губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко на заседании пресс-клуба, которое прошло накануне днем.
Глава региона Александр Дрозденко сказал, что все жители Ленинградской области смогут высказать свое мнение путем голосования. Такое голосование, сообщил Дрозденко, позволит наладить конструктивный диалог власти с населением. О заседании и инициативах на нем сообщает Ленинградская областная телекомпания.
Главной задачей для проведения голосования станет выбор формата.
«Важно определить формат участия жителей в благоустройстве. Нужно искать ту форму голосования, которая была бы самая честная и прямая», — отметил Дрозденко.
В голосовании, выразил надежду Дрозденко, примут участие многие жители области. Также было предложено проводить голосование за выбор проектов по благоустройству в Домах Культуры или запускать голосование через МФЦ.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти благоустроят 500 территорий за пять лет.