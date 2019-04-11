В Ленобласти благоустроят 500 территорий за пять лет

На эти цели хотят выделить до двух миллиардов рублей. Фото: Pixabay

На эти цели хотят выделить до двух миллиардов рублей. Фото: Pixabay

Привести в порядок хотят в том числе Мурино и Кудрово.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. В Ленинградской области обсудили реализацию проекта «Комфортная городская среда». Всего в регионе можно улучшить состояние около двух с половиной тысяч территорий, но пока что нужно разобраться хотя бы с частью из них. Так, за ближайшие пять лет можно благоустроить 500 общественных мест.

Во время встречи глава областного комитет ЖКХ отметил, что ленинградцы почти не участвуют в проекте, а потом оказывается, что их не устраивает выбор тех или иных объектов для ремонта. Нужно, считают власти, чтобы жители Ленинградской области проявляли больше инициативы.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что любые изменения – к лучшему.

«В этом году хотели расширить программу до 1,8 млрд, но ни мы, ни муниципалитеты оказались не готовы»,

— рассказал глава Ленинградской области, отмечая, что дело в нехватке проектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Смольный выделит деньги на благоустройство трех парков и 14 скверов.