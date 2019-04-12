После пожара в Калининском районе среди бутылок алкоголя были найдены трупы

О пожаре сообщил ответственный квартиросъемщик. Фото: https://pixabay.com
О пожаре сообщил ответственный квартиросъемщик. Фото: https://pixabay.com

Тела двоих обнаружили после проверки сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, погибшие могли задохнуться угарным газом.

Пожар произошел накануне в жилом доме 4, расположенном на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPb, в квартире были найдены тела погибших. Всего погибли двое человек. Их обнаружили сотрудники полиции после осмотра помещения. В квартире были найдены бутылки алкоголя — две бутылки водки и бутылки из-под пива.

Об инциденте сообщил ответственный квартиросъемщик, который рассказал, что в квартире соседей произошло возгорание.

Предварительно сообщается, что в квартире мог загореться диван и жильцы могли задохнуться угарным газом.

По данным Главного управления МЧС России по Петербургу, возгорание произошло из-за короткого замыкания в проводке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС потушила воспламенившийся на Бассейной улице микроавтобус.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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