К петербургской пенсионерке грабители ворвались в квартиру ради мобильного телефона

Ограбление произошло накануне. Злоумышленники применили физическую силу и похитили у 74-летней женщины телефон.

После произошедшего пожилая женщина обратилась в полицию Приморского района, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщила 74-летняя пенсионерка, неизвестные ей люди ворвались в ее квартиру. Применили физическую силу и забрали, видимо первое, что попалось под руку. Это оказался мобильный телефон. После кражи неизвестные скрылись с места преступления.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия на установление личности преступников. Возбуждено уголовное дело, сообщают сотрудники правоохранительных органов.

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