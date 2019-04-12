Таксист проник в квартиру девушки и пытался ее изнасиловать

Попытка изнасиловть девушку оказалась тщетной. Фото: Рixabay
Попытка изнасиловть девушку оказалась тщетной. Фото: Рixabay

Полиция Санкт-Петербурга начала розыск частного извозчика, пытавшегося изнасиловать 21-летнюю пассажирку. Как стало известно Gazeta.SPb, в четрверг,11 апреля, в полицию пришла 21-летняя девушка и рассказала правоохранителям о том, что ночью на проспекте Передовиков остановила попутку марки Hyundai Solaris с целью доехать домой.

По словам девушки, ранним утром, около 4 часов, она вышла из машины и направилась в свою квартиру. Следом за ней во входную дверь ворвался таксист, который ее подвозил, и попытался надругаться над ней. Однако девушка сумела оказать насильнику сопротивление, что заставило его скрыться с места происшествия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что застолье с приятелем в Сосновой Поляне закончилось для первокурсницы изнасилованием. Травмы половых органов получила 17-летняя первокурсница одного из петербургских вузов после общения со взрослым мужчиной.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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