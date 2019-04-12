Под дамбой на КАД ограничат движение транспорта

Тоннель под дамбой. Фото: дирекция КЗС СПб
Тоннель под дамбой. Фото: дирекция КЗС СПб

Временное ограничение проезда в тоннеле под петербургской дамбой на КАД вводятся до конца апреля. Ограничения связаны с проведением плановых технологических работам, сообщают в Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо) будет перекрыт с 15 апреля по 19 апреля. С Финской стороны (внешнее кольцо) с 22 апреля по 26 апреля.

В Дирекции КЗС отмечают, что возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель, которая не более 7-10 минут. Это связано с вводом и выводом подъемной техники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что до 2021 года на трассе «Сортавала» вводят ограничение движения. Речь идёт об участке трассы, где пролегает мост через реку Тихая, – он расположен на 134 км автодороги. Теперь здесь нужно будет ездить медленнее.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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