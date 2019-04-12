В Гатчине две женщины решили заработать на игорном бизнесе

В нежилом помещении на проспекте Октября обнаружили 42 компьютера со слот-играми. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.
Как сообщает сегодня Следственный комитет по Ленинградской области, жительницы Гатчины 33 и 40 лет решили устроить игорный зал. Для этих целей они разместили в нежилом помещении в доме 25 по проспекту Октября персональные компьютеры с предустановленным в них программным обеспечением в виде слот-игр, которые использовались в качестве игрового оборудования.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности. Игорное дело местных предпринимательниц накрыли 11 апреля.
Одну женщину задержали в процессуальном порядке. В отношении второй подозреваемой следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время решается вопрос о допросе второй подозреваемой и избрании ей меры пресечения.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге суд оштрафовал на 400 тысяч двух администраторов нелегального казино.