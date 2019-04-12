В Ленобласти мужчина задержан за стрельбу в кабана

В среду, 10 апреля, около восьми часов вечера гражданин вел незаконную охоту в лесном массиве рядом с Мурманским шоссе.

Мужчина стрелял в животных в закрытые для охоты сроки и без соответственных разрешительных документов. Добычу он заполучил: подстрелил из ружья кабана. Однако эта добыча может обойтись ему в кругленькую сумму.

Сотрудники полиции задержали охотника во Всеволожском районе Ленинградской области. Им оказался житель Ломоносовского района Ленинградской области, ранее судимый. Ущерб, который задержанный нанес государству, оценили в 150 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении гражданина заведено уголовное дело по статье «незаконная охота». Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молоко «из будущего» появилось на прилавках в результате технической ошибки.