У гендиректора строительной фирмы украли дорогостоящую иномарку

Автомобиль разыскивают. Фото: Pixabay
Автомобиль разыскивают. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области генеральный директор ремонтно-строительной фирмы обнаружил пропажу своего личного автомобиля марки «Toyota RAV4».

Вчера, 11 апреля, 57-летний пострадавший обратился в отделение полиции с информацией о пропаже автомобиля «Toyota RAV4» 2013-го года выпуска. Сумма ущерба, по его словам, составила порядка 1,3 миллиона рублей, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Машину угнали ночью. Предприниматель сообщил, что обнаружил пропажу автомобиля коричневого цвета в 9 утра на парковочном месте у дома 14 по улице Полевая. Мужчина сообщил о двух приметах авто: вмятина на правом боку и трещина на лобовом стекле.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску автомобиля и задержанию преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель, покинувший место ДТП, осужден за ложное заявление об угоне авто.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Всеволожский район полиция угон авто
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У гендиректора строительной фирмы украли дорогостоящую иномарку
Осенью Петербург посетят 158 министров со всего мира
Энергетики планируют завтрашний день
Останки пропавшей три года назад женщины нашли в Ленобласти
В Ленобласти мужчина задержан за стрельбу в кабана
Сбербанк хочет выкупить ТРЦ «Жемчужная плаза»
В Гатчине две женщины решили заработать на игорном бизнесе
Молоко «из будущего» появилось на прилавках в результате технической ошибки