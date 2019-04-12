У гендиректора строительной фирмы украли дорогостоящую иномарку

Во Всеволожском районе Ленинградской области генеральный директор ремонтно-строительной фирмы обнаружил пропажу своего личного автомобиля марки «Toyota RAV4».

Вчера, 11 апреля, 57-летний пострадавший обратился в отделение полиции с информацией о пропаже автомобиля «Toyota RAV4» 2013-го года выпуска. Сумма ущерба, по его словам, составила порядка 1,3 миллиона рублей, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Машину угнали ночью. Предприниматель сообщил, что обнаружил пропажу автомобиля коричневого цвета в 9 утра на парковочном месте у дома 14 по улице Полевая. Мужчина сообщил о двух приметах авто: вмятина на правом боку и трещина на лобовом стекле.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску автомобиля и задержанию преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель, покинувший место ДТП, осужден за ложное заявление об угоне авто.