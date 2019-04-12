День космонавтики в Петербурге: приобщение к неземному

День космонавтики традиционно празднуется в России с 12 апреля 1962 года. Петербург поддерживает программу приобщения к космосу — для жителей и гостей Северной столицы запланировано много мероприятий — сегодня и 14 апреля.

Сегодня, 12 апреля, в России в 58-ой раз отмечается День космонавтики. Праздник приурочен к 12 апреля 1961 года – тогда советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории вышел в открытый космос. Гагарин стартовал с космодрома «Байконур» на космическом корабле «Восток-1» и облетел Землю по орбите. Полет длился 1 час 48 минут.

День космонавтики установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Не только памятной, но и праздничной датой 12 апреля в марте 1962 предложил сделать Герман Титов – второй летчик-космонавт СССР и дублер Юрия Гагарина.

Впоследствии дата первого полета человека в космос обрела мировую значимость. 12 апреля празднуется Всемирный день авиации и космонавтики. Это было решено 30 апреля 1969 года Международной авиационной федерацией.

И еще одно событие, касающееся полета Юрия Гагарина в космос: с недавнего времени 12 апреля празднуется как Международный день полета человека в космос. Резолюцию об этом подписали 7 апреля 2011 года 60 стран на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодня в России проходят мероприятия, посвященные первому полету человека в космос. Некоторые проводятся не только в России. Например, «Юрьева ночь», которая включает в себя конференции, дискуссии, фестивали и выставки, посвященные космической тематике. В 2009 году «Юрьеву ночь» отмечали во всем мире.

Не отстает и Санкт-Петербург. Мероприятия в честь Дня космонавтики проходят 12 и 14 апреля в Петропавловской крепости. Главное событие – традиционный городской праздник «День космонавтики» – ещё впереди, пройдет в воскресенье, 14 апреля. В этом году он называется «Лунный остров» – именно 50 лет назад человек высадился на лунную поверхность. В ходе праздника проведут 31-е Показательные старты моделей ракет. Будут работать интерактивные площадки, которые позволят каждому ощутить себя исследователем Луны.

Почти целых два дня – 12 и 14 апреля с 11 до 18 часов Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко в Петропавловской крепости будет работать бесплатно. Кроме того здесь пройдут пройдут лекции, встреча с космонавтом, кинопоказы. Подробнее о программе мероприятий, посвященный Дню космонавтики в Петербурге, можно почитать на сайте организатора.

Отметим, на базе музея космонавтики в Петербурге работает Северо-Западная межрегиональная общественная организация Федерации Космонавтики России. Она существует с 1997 года, её президенты – летчики-космонавты, в том числе и действующие. Организация приобщает петербуржцев к космосу. Среди её проектов есть такие как «Встречи в музее космонавтики», «Космический Петербург», «Космический туризм».