Будет возбуждено дело из-за отслоения штукатурки в арке жилого дома

Прокуратура Адмиралтейского района проводила практическую подготовку молодых специалистов прокуратур Кировского, Петродворцового, Кронштадтского районов.
Для примера работы прокуратура Адмиралтейского района стала работать над обращением жильца многоквартирного дома. Прокуратура провела проверку в отношении соблюдения требований действующего законодательства управляющей компанией «Жилкомсервис Адмиралтейского района».
В ходе проверки были обнаружены нарушения. На фасаде арки дома по улице Подольской присутствовали множественные отслоения штукатурки, вплоть до выветривания внутренней кладки на высоте больше человеческого роста, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Районная прокуратура внесла в адрес гендиректора ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» представление об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у гендиректора строительной фирмы украли дорогостоящую иномарку.