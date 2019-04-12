Будет возбуждено дело из-за отслоения штукатурки в арке жилого дома

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Прокуратура Адмиралтейского района проводила практическую подготовку молодых специалистов прокуратур Кировского, Петродворцового, Кронштадтского районов.

Для примера работы прокуратура Адмиралтейского района стала работать над обращением жильца многоквартирного дома. Прокуратура провела проверку в отношении соблюдения требований действующего законодательства управляющей компанией «Жилкомсервис Адмиралтейского района».

В ходе проверки были обнаружены нарушения. На фасаде арки дома по улице Подольской присутствовали множественные отслоения штукатурки, вплоть до выветривания внутренней кладки на высоте больше человеческого роста, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Районная прокуратура внесла в адрес гендиректора ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» представление об устранении нарушений. Решается вопрос о возбуждении дела об административном нарушении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у гендиректора строительной фирмы украли дорогостоящую иномарку.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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