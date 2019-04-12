Задержан помощник прокурора Петербургского метро во время получения взятки

Сегодня, 12 апреля, Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга было решено отправить обвиняемого под стражу.

Как сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко ранее был уличен в получении взятки и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчина был задержан, его вина полностью доказана.

По версии следствия, Боровко в период с 1 по 10 апреля этого года требовал от предпринимателя, который размещал в метро свою торговую точку, взятку в 200 тысяч рублей для того, чтобы на точку не приходили проверки. В результате, предприниматель согласился, но Боровко поймал 10 апреля у выхода со станции «Проспект Большевиков» во время получения взятки.

Расследование уголовного дела не завершено.

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