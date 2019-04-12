Организацию оштрафовали за нарушения при производстве рыбных консервов

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти ООО «Новоладожская рыбная компания» должна будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Данная мера наказания последовала за грубые нарушения требований законодательства.

Согласно материалам проверки, организация ненадлежащим образом производила и хранила рыбные консервы: с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции».

В результате рассмотрения заявления прокурора ООО «Новоладожскую рыбную компанию» привлекли к административной ответственности, назначив меру пресечения в виде выплаты штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что беспорядок на рыбном производстве обошелся в полмиллиона.

Прокуратура и ветеринарные инспекторы провели проверку предприятия “Морская столица”. В связи с грубыми санитарными нарушениями предприятие было оштрафовано.