Беспорядок на рыбном производстве обошелся в полмиллиона

Администрация выплатила штраф и привела цех в порядок. Фото: pixabay.com

Администрация выплатила штраф и привела цех в порядок. Фото: pixabay.com

Прокуратура и ветеринарные инспекторы проверили “Морскую столицу”.

Предприятие “Морская столица” оштрафовали за условия санитарные нарушения, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 9 апреля. Компания производит готовые рыбные продукты из сырья.

Проверка показала, что на предприятии хранили и перерабатывали рыбу с нарушениями санитарных правил, неправильно собирали отходы и избавлялись от них. Это подтвердили и специалисты ветеринарного управления, которых сотрудники прокуратуры Петербурга взяли с собой, сообщили в прокуратуре Невского района Петербурга.

Виновных оштрафовали на 520 тысяч рублей — администрация предприятия выплатила сумму в полном объеме и привела цех в порядок, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что МО Екатерингофский оштрафуют за долги по цветам.