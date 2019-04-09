В Екатерингофском не заплатили вовремя за цветы

Должностному лицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Должностному лицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

На помощь индивидуальному предпринимателю пришла прокуратура.

Администрация МО Екатерингофский просрочила по контракту оплату букетов, которые заказала, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 9 апреля.

Муниципалы заключили с предпринимателем договор на поставку цветов — но просрочили его оплату более, чем на 15 дней. Когда это обнаружила прокуратура Адмиралтейского района Петербурга, она потребовала долг немедленно погасить — что в округе и сделали, сообщили в ведомтстве.

Сейчас в отношении должностного лица возбудили дело о просрочке оплаты — если претензии прокуратуры Санкт-Петербурга признают справедливым, ответственный за закупки заплатит, согласно КоАП РФ от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что налоговые инспекторы Петербурга попались на взятке.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
мо муниципалы прокуратура просроченная задолженность цветы штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожарное депо в Янино-1 готово к работе
Биржевому мосту исполняется 125 лет
На Петербург надвигаются людовейники
В Екатерингофском не заплатили вовремя за цветы
“Газпром нефть” планирует сотрудничать с “Росавтодор” и ГК “Автодор”
Хулигана с ножом, напавшего на петербуржца, нашли в больнице
Милонов войдет в руководство «Фонда защиты национальных ценностей»
Делегация Ленобласти обсудит, бывают ли чужие дети