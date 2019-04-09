В Екатерингофском не заплатили вовремя за цветы

Должностному лицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Должностному лицу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

На помощь индивидуальному предпринимателю пришла прокуратура.

Администрация МО Екатерингофский просрочила по контракту оплату букетов, которые заказала, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 9 апреля.

Муниципалы заключили с предпринимателем договор на поставку цветов — но просрочили его оплату более, чем на 15 дней. Когда это обнаружила прокуратура Адмиралтейского района Петербурга, она потребовала долг немедленно погасить — что в округе и сделали, сообщили в ведомтстве.

Сейчас в отношении должностного лица возбудили дело о просрочке оплаты — если претензии прокуратуры Санкт-Петербурга признают справедливым, ответственный за закупки заплатит, согласно КоАП РФ от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что налоговые инспекторы Петербурга попались на взятке.