Голикова назвала регионы России, лидирующие по смертности

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что на Урале и Северном Кавказе уровень смертности был самым низким по стране.

Однако несколько регионов Центральной России возглавили рейтинг по смертности. Как сообщает Голикова, в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях самый высокий уровень смертности населения.

Ранее Татьяна Голикова уже заявляла, что в каждом третьем субъекте Российской Федерации наблюдается рост смертности.

Кроме того, в Республике Дагестан заметен самый высокий рост рождаемости населения, немного отстает Чеченская республика. Также рост наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе и Москве.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга.