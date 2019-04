Walt Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+

Компания Walt Disney планирует создать собственную платформу потокового видео Disney Plus. Об этом представители компании сообщили на своей странице в Twitter.

Услуга стримингового сервиса будет доступна пользователям по подписке. Поклонники студии смогут насладиться всеми фильмами Pixar, эпизодами «Звездных войн», а также заглянуть за кулисы Walt Disney и увидеть, как создаются некоторые фильмы кинокомпании.

<blockquote class=»twitter-tweet» data-lang=»ru»><p lang=»en» dir=»ltr»>Over the next two years, <a href=»https://twitter.com/hashtag/DisneyPlus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#DisneyPlus</a> will launch in each major region of the world! 🌍</p>— Disney (@Disney) <a href=»https://twitter.com/Disney/status/1116471656564740096?ref_src=twsrc%5Etfw»>11 апреля 2019 г.</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Отмечается, что на территории США сервис начнет работу 12 ноября 2019 года, а стоимость подписки на месяц составит 6,99 доллара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Disney снимет сериал по мотивам «Звездных войн». К участию в проекте привлекут мексиканский актер Диего Луна, об актерском составе больше пока ничего неизвестно.

Показывать сериал будут на сервисе Disney+