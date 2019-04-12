В Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие

В петербургской больнице была проведена уникальная операция с помощью хирургического вмешательства субксифоидальным доступом.

Как сообщили Gazeta.SPb в комитете по здравоохранению, похожую операцию проводили вчера, 11 апреля, 25-летнему мужчине с внезапным разрывом легкого. Причиной разрыва стали образовавшиеся пузыри в легком. Однако во время обладания пузыри были обнаружены и во втором легком, потому операцию пришлось выполнять на оба.

Инновационный метод заключатеся в ином разрезе. Ранее разрез делали с одной стороны, он проходил через межреберное пространство. Это становилось источником послеоперационной боли и не позволяло выполнять операцию над двумя легкими сразу: пациенты приходилось два раза ложиться на стол хирурга.

Теперь разрез выполняется под грудиной и составляет в длину 4 сантиметра. Это позволяет исключить возможность травмирования надкостницы рёбер и межреберного пространства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербургу грозит сезон плохого сервиса.