В Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие

Новый способ уникален в России. Фото: Pixabay
Новый способ уникален в России. Фото: Pixabay

В петербургской больнице была проведена уникальная операция с помощью хирургического вмешательства субксифоидальным доступом.

Как сообщили Gazeta.SPb в комитете по здравоохранению, похожую операцию проводили вчера, 11 апреля, 25-летнему мужчине с внезапным разрывом легкого. Причиной разрыва стали образовавшиеся пузыри в легком. Однако во время обладания пузыри были обнаружены и во втором легком, потому операцию пришлось выполнять на оба.

Инновационный метод заключатеся в ином разрезе. Ранее разрез делали с одной стороны, он проходил через межреберное пространство. Это становилось источником послеоперационной боли и не позволяло выполнять операцию над двумя легкими сразу: пациенты приходилось два раза ложиться на стол хирурга.

Теперь разрез выполняется под грудиной и составляет в длину 4 сантиметра. Это позволяет исключить возможность травмирования надкостницы рёбер и межреберного пространства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербургу грозит сезон плохого сервиса.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
мариинская больница медицина хирургия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Василеостровском районе для нужд школы освободили заброшенную землю
В Петербурге пьяный мужчина без прав ездил по парковке и подрался с прохожими
В Петербурге около дюжины незаконных автостоянок пошли под снос
Петербуржец украл банковские карты у посетительниц бара и пытался там же ...
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
В Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие
Walt Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+
Петербургские многодетные семьи получат ключи от квартир до конца года