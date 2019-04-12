Петербургу грозит сезон плохого сервиса

Почти неминуемое уже закрытие миниотелей с 1 октября неизбежно приведет к тому, что их владельцы станут думать исключительно о деньгах, наплевав на репутацию своего бренда, стратегию развития и т.д.

Закон, одобренный властями, запрещает работу любых мест размещения в жилом фонде. А В Питере 80% всех недорогих хостелов и минигостиниц расположены именно в нем. Гипотетически, если сделать в таком отеле отдельный вход с улицы, то ему можно продолжить работу. Но в культурной столице почти все хостелы и миниотели расположены в зданиях, представляющих архитектурную или историческую ценность и любые переделки там запрещены.

Поэтому туристический сезон 2019 года для них последний, и с него нужно взять все. Вероятно, в таких обстоятельствах уже не стоит ждать сервиса и внимания к клиентам таких мест размещения. Владельцам миниотелей нужно собрать как можно больше денег с туристов. Никто уже не станет думать о репутации своего заведения, заботится о хороших отзывах в сети и даже наплюет на Booking.com, который еще совсем недавно мог считаться рулевым отрасли.

Таким образом, дело о закрытии хостелов выходит фактически на международный уровень. Туристу, а особенно иностранному, безразличны все эти наши законодательные инициативы – ему нужен интересный отпуск с хорошим сервисом за нормальные деньги. И по тому, как к нему отнесутся в конкретном миниотеле или хостеле он может сделать вывод о качестве туриндустрии в Петербурге вообще.

Теперь представьте, что 4633 гостиницы, которые будут закрыты с 1 октября 2019 года вдруг станут думать исключительно о том, как с туриста содрать побольше денег и как поменьше в это их вложить. Тут уместны плохо стиранное и рваное белье, нехватка полотенец, плохая уборка номеров, экономия на моющих средствах, электроэнергии, кондиционерах и т д.

А турист он для того и путешествует, чтобы описывать свои похождения в соцсетях и выкладывать про это везде фотки. Он не постесняется всем рассказать про возможный ужасный сервис в Петербургских отелях. И когда таких рассказов будет несколько тысяч, то это может испортить славную репутацию всего Санкт-Петербурга, как центра культурного и образовательного туризма России.