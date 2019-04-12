В Василеостровском районе для нужд школы освободили заброшенную землю

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственной ему организацией освободили заброшенный земельный участок на пр. КИМа, д. 9, корпус 2. Мера последовала после того, как в ведомство обратился директор общеобразовательной школы, расположенной по соседству с участком.

Директор сообщил, что учреждению передали двухэтажное здание, но для выполнения его ремонта необходимо также закрепить за школой земельный участок, на котором оно расположено.

После выполнения реконструкции здания администрация школы планирует открыть в нем дошкольное отделение.

Сотрудники ККИ провели обследование территории, на которой расположено одноэтажное здание, площадью около 180 кв. метров. До некоторых пор постройка служила в качестве автомастерской. Однако сейчас она заброшена и никем не используется.

На здании ранее размещали уведомления о необходимости добровольного освобождения участка, но в указанный срок её не снесли, сообщили в пресс-службе ККИ.

Работы по освобождению земельного участка были запланированы на 4 квартал 2019 года. Однако мероприятия решили провести раньше срока в связи с социальной значимостью объекта и перспективой его использования.

На данный момент работы по освобождению земли завершены.

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