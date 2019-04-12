В Петербурге около дюжины незаконных автостоянок пошли под снос

В Петербурге незаконные автомобильные стоянки не уцелели в ходе рейда, проведенного комитетом по контролю за имуществом и подведомственной ему организации. В общей сложности демонтировали 11 объектов, площадь освобождённой территории — более 40 тыс. м.кв.

По данным ККИ, владельцы 11 автомобильных автостоянок, попавших под снос, неправомерно занимали землю в разных районах города.

В ходе рейда ликвидировали стоянки на Сиреневом бульваре около дома №2 и №5, на пересечении улиц Михаила Дудина и Заречной, на улице Руднева, 15, на улице Жени Егоровой, 5. Кроме того, освободили территорию от незаконных стоянок на улице Доблести вблизи домов №7 и №18, а также на Красногорской, Ивановской улицах и улице Лени Голикова.

Владельцы парковок заранее уведомили об освобождении земельных участков, однако в установленные сроки участки освобождены не были, говорится в сообщении.

Недобросовестные землепользователи будут привлечены к административному наказанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Мурино сносят автовокзал “Северный”.