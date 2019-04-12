В Петербурге незаконные автомобильные стоянки не уцелели в ходе рейда, проведенного комитетом по контролю за имуществом и подведомственной ему организации. В общей сложности демонтировали 11 объектов, площадь освобождённой территории — более 40 тыс. м.кв.
По данным ККИ, владельцы 11 автомобильных автостоянок, попавших под снос, неправомерно занимали землю в разных районах города.
В ходе рейда ликвидировали стоянки на Сиреневом бульваре около дома №2 и №5, на пересечении улиц Михаила Дудина и Заречной, на улице Руднева, 15, на улице Жени Егоровой, 5. Кроме того, освободили территорию от незаконных стоянок на улице Доблести вблизи домов №7 и №18, а также на Красногорской, Ивановской улицах и улице Лени Голикова.
Владельцы парковок заранее уведомили об освобождении земельных участков, однако в установленные сроки участки освобождены не были, говорится в сообщении.
Недобросовестные землепользователи будут привлечены к административному наказанию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Мурино сносят автовокзал “Северный”.