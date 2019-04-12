Проверка тепловых сетей ожидает Пушкинский район

В Пушкинском районе Петербурга с 15 по 19 апреля проведут испытания теплосетей. Полностью мероприятия завершатся 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

С 15 апреля стартует проверка тепловых сетей: трубы разогреют до максимальной температуры в 95-110 градусов. Энергоисточник находится в поселке Шушары и в Пулковском отделении домов №29, №30, №31, №32, №33, №34.

На 16 апреля запланировано испытание теплосетей от двух котельных в поселке Тярлево на улицах Большая,3 и Спортивная, 20, а также в Красносельском районе — источник расположен в переулке Хвойный, 17.

Следующие три дня аналогичные мероприятия ожидают Пушкин: 17 апреля на улице Малая в доме №5, 18 апреля на Кузьминском шоссе, 64 и 19 апреля от источника на Пушкинской, 14 «А».

ГУП «ТЭК СПб» просит петербуржцев и гостей города соблюдать внимательность и осторожность на период проверок: не стоит приближаться к местам парения — это может быть опасно для жизни. Также нельзя заходить на огражденные участки и оставлять там транспорт.

Если вы стали свидетелем парения, провала дорожного покрытия или вытекания горячей воды – незамедлительно звоните по экстренным телефонам 004, 112, либо на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93.

Данные мероприятия проведут в семи районах города от 16 источников. Завершатся они 25 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ТЭК» проверит на прочность трубы в Петербурге.