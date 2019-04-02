«ТЭК» проверит на прочность трубы в Петербурге

В восьми районах Петербурга и одном районе Ленобласти ГУП «ТЭК СПб» проведёт температурные испытания тепловых сетей.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, проверка затронет сотни километров тепловых сетей от 16 теплоисточников.
Трубы проверят на прочность в Невском районе от ЦТП на ул. Бабушкина д.51/2, а также в Центральном, Василеостровском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском, Колпинском и Пушкинском районах Северной столицы. Кроме того, испытания проведут в Тосненском районе Ленинградской области.
При проверке трубопроводов температура воды может достигать 110 градусов,
— отметили в ГУП «ТЭК СПб».
Петербуржцам рекомендуют не подходить близко к местам парения, не заходить за ограждения, а также не оставлять транспортные средства в охранной зоне тепловых сетей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГУП «ТЭК СПб» завершило ремонтные работы на улице Посадской.
Специалисты предприятия заменили участок трубопровода на Посадской улице в Кронштадте.