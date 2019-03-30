ГУП «ТЭК СПб» завершило ремонтные работы на улице Посадской

Ремонтно-восстановительная бригада заменила участок трубопровода на Посадской улице в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Сегодня, 30 марта, в районе 4 часов утра все 87 отключенных ранее дома перевели на постоянную схему теплоснабжения,

-отметили на предприятии.

Напомним, что накануне около полуночи были завершены сварочные работы при устранении дефекта возле дома №34 по улице Посадской. После чего был запущен процесс запитки трубопровода теплоносителем для перевода абонентов на постоянную схему теплоснабжения.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что ТЭК отчитался о том, что завершил ремонт трубы в Колпино.

Тем не менее, жители жаловались, что тепло не вернулось в их квартиры. В зоне отключения находились два жилых дома по Заводскому проспекту.

Около 23 часов работники ГУП «ТЭК» закончили ремонтировать трубы на Заводском проспекте в Колпино, сообщили на предприятии. Однако на канале «Аварийный Петербург» в Telegram появилась информация, что тепла жители домов так и не ощутили.