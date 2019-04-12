WhatsApp тестирует новую функцию

Можно забыть о бесконечных уведомлениях, состоя в групповом чате сервиса Фото: Pixabay
Можно забыть о бесконечных уведомлениях, состоя в групповом чате сервиса Фото: Pixabay

Разработчики WhatsApp готовятся к запуску новой функции — она позволит пользователям отключать уведомления из групповых чатов. При этом выходить из них для этого не потребуется, сообщает 9to5Google.

Как оказалось, большинство пользователей сервиса не испытывают радости при добавлении их в групповые обсуждения. Однако по тем или иным причинам покинуть чат они не могут. Хотя бы из соображений вежливости — ведь в случае выхода из чата об этом становится известно всем участникам группы.

С помощью новой функции «режим игнорирования архивных чатов» можно оставаться в группе, но не получать при этом уведомлений о новых сообщениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в WhatsApp появится новый «темный» режим.

В WhatsApp появится функция «тёмного» режима. Разработчики популярного мессенджера тестировали нововведение. Однако дата релиза остается под вопросом.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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