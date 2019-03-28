В WhatsApp появится новый «темный» режим

Экран становится чёрным, а буквы на нём белыми Фото: Pixabay

Экран становится чёрным, а буквы на нём белыми Фото: Pixabay

WhatsApp пополнится функцией «тёмного» режима. Разработчики популярного мессенджера уже начали тестировать нововведение.

Как сообщает РИА Новости, специалисты испытывают функцию в бета-версии программы 2.19.82.на платформе Android. Отмечается, что при использовании «темного режима» происходит изменение цветовой гаммы приложения — фон чернеет, а текст на нём становится белым.

На текущий момент режим доступен лишь в бета-версии. Дата релиза пока неизвестна.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что разработчики WhatsApp тестируют функцию «информация о переадресации».

С помощью нововведения пользователь сможет узнать сколько раз полученное сообщение было переадресовано. Помимо этого, сообщения, которые пересылались более четырех раз, будут помечаться специфическим символом.

По мнению разработчиков, эта функция позволит пользователям выявлять часто пересылаемые сообщения, избегая таким образом ложной информации и спама.