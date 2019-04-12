Volkswagen отзывает автомобили Teramont с российского рынка

Из-за технической неисправности компания Volkswagen приняла решение отозвать из России кроссоверы Teramont. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Росстандарт.

По данным агенства, 281 автомобилей марки «Volkswagen», реализованные в 2018-2019 годах, отзывают в связи с возникшими проблемами с пружинами задней подвески.

По неуточнённым данным, причина неполадок в «неодобренном материале». При эксплуатации транспортных средств существует вероятность повреждения задних шин.

В планах компании на безвозмездной основе произвести замену всех дефектных пружин. Владельцев неисправных автомобилей проинформируют о всех деталях по телефону или электронной почте.

Отметим, в феврале 2019 года Volkswagen отозвал 38 автомобилей моделей Caravelle, Golf и Passat. Тогда истоником проблем оказались подушки безопасности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что россияне стали реже покупать подержанные автомобили.