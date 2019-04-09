Россияне стали реже покупать подержанные автомобили

Продажи упали всего на 0,2%.

Об этом рассказали автоэксперты девятого апреля. Они заметили, что за март 2019 года удалось продать почти на 8% меньше машин, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом специалисты отмечают падение спроса, хоть и незначительное, на автомобили с пробегом. Пока что россияне приобрели около 43 тысяч подержанных машин, что на 0,2% меньше, чем обычно.

Большой популярностью у россиян пользуется отечественная легковушка LADA-2114 – счастливыми обладателями модели стали 11,2 тысячи человека. Вторую позицию в рейтинге заняла Toyota, а третье – Nissan. Известно, что пятерку лидеров списка замыкают Hyundai и KIA, передает издание iReactor.

Напоминаем, что LADA-2114 можно купить на различных сайтах по разной цене – где-то за машину просят 90 тысяч рублей, а где-то все 200.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за неуплату алиментов у петербуржца, находящегося в исполнительном розыске, изъяли авто.