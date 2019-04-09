За неуплату алиментов у петрбуржца, находящегося в исполнительном розыске, изъяли авто

В Петербурге в исполнительный розыск объявлен злостный неплательщик алиментов. Мужчина без переоформления собственника пытался продать машину, находящуюся под запретом регистрационных действий. Спорный автотранспорт арестовали и изъяли.

На исполнении в Московском районном отделе Управления ФССП России по Петербургу находится производство о взыскании денежных средств на содержание 7-летнего мальчика.

По решению суда, отец ребенка должен был выплачивать ¼ часть своего дохода в пользу сына. Однако родитель не счёл необходимым соблюдать обязательства. В результате мужчина накопил задолженность в размере 500 тыс. рублей, сообщили в ведомстве.

Должнику ограничили выезд за границу, а также право пользования транспортными средствами. В рамках наложенных ограничений мужчина решил продать свой автомобиль марки «Hyundai». Он получил за него в залог 130 тыс. рублей.

Судебному приставу гражданин пообещал, что все вырученные средства выплатит в пользу сына. Однако, как выяснилось, почти вся сумма ушла на нужды самого мужчины.

Недобросовестный родитель выплатил в счёт долга всего 30 тысяч рублей. После чего судебный пристал наложил арест на его автомобиль.

На данный момент должник скрывается от судебных приставов, уклоняясь от уплаты денежных средств на содержание ребенка. В связи с чем его объявили в исполнительный розыск.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что приставы добились от матери ребенка выплаты алиментов в размере 300 000 рублей.