Приставы добились от матери ребенка выплаты алиментов в размере 300 000 рублей

Судебным приставам удалось добиться выплаты почти 300 000 рублей алиментов с матери ребенка, который имеет заболеванием центральной нервной системы.

Девочка находится в доме ребенка для детей с заболеваниями ЦНС и нарушением психики.

Удержания денег для дочери поступали из зарплаты матери, но вскоре прекратились, так как женщина уволилась. После образования задолженности ее вызвали на прием, где разъяснили, что за уклонение от исполнения родительских обязанностей она может быть привлечена к административной ответственности, сообщает УФССП России по Санкт-Петербургу.

Через некоторое время сумма в размере почти 300 000 рублей была переведена в пользу ребенка. В настоящее время женщина вернулась на прежнее место работы, и алименты удерживаются из заработной платы.

Дело находится на стадии принудительного исполнения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге приставы-исполнители на 4 года лишатся свободы за вымогательство крупной взятки.