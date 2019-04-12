Нелегальную свалку обнаружили во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти специалисты Росприроднадзор по СЗФО провели рейд. Он прошёл небезрезультатно: в деревне Красная горка была обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов.

Как сообщают местные жители, 10 и 11 апреля в указанном месте неустановленные лица разместили бытовки, генератор и будку охраны. Строительный мусор, привезённый с собой на самосвалах, злоумышленники сбросили на берег карьера.

Жители заподозрили, что мусор сбрасывают нелегально после того, как один из мужчин представился охранником, однако имя свое озвучивать отказался, а документы предъявить не смог.

При осмотре берега карьера инспектора нашли одежду, бытовую технику, обломки мебели, полиэтилен, пенопласт и другой мусор. Все это злоумышленники присыпали грунтом для маскировки.

Результаты проверки будут переданы администрации района для проведения муниципального земельного надзора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что свалка на Народной улице будет ликвидирована.