Свалка на Народной улице будет ликвидирована

Свалка была обнаружена активистами в прошлом году. Фото: "Зеленый Фронт"

Свалка была обнаружена активистами в прошлом году. Фото: "Зеленый Фронт"

На Народной улице в районе дома 102 в Невском районе Санкт-Петербурга располагается несанкционированная свалка.

Администрация Невского района провела проверку и доложила о результатах, сообщает экологическая организация «Зеленый Фронт».

В ходе проверки было установлено, что по данному адресу действительно располагается несанкционированное скопление строительных отходов и грунта. Для блокировки проезда к участку были установлены бетонные блоки. Данная мера должна помешать дальнейшему завозу мусора.

Участок внесен в адресную программу по ликвидации нелегальных свалок на территории Невского района на этот год. Администрация района сообщила, что свалка будет убрана при наличии бюджетного финансирования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге начинается весенний месячник по уборке города от зимних загрязнений.