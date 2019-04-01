В Петербурге начинается весенний месячник

Сегодня, 1 апреля 2019 года, начинается традиционный весенний месячник. В этом году он будет длиться до конца месяца.

В течение следующих 30 дней коммунальные службы будут совершать масштабную уборку улиц, парков, мемориалов, памятных мест от зимних загрязнений. Во второй половине месяца пройдет массовая обмывка улиц почти на 350 адресах. В уборке будет задействовано почти тысяча единиц специализированной техники.

Кроме того, во время весеннего месячника планируется высадка более 5,5 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников. В парках будет покрашена садовая мебель, вымыты урны, выметены тропинки.

Общегородской субботник пройдет 20 апреля. На него может прийти любой желающий и помочь очистить Санкт-Петербург от зимних загрязнений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что городской суд Петербурга вернул дело о плохой уборке снега.