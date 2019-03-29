С 1 апреля в Петербурге начинается весенний месячник

Традиционная «генеральная уборка» города начинается в этом году в понедельник 1 апреля. Стартует весенний месячник по благоустройству.

В течении 30 дней сотрудникам коммунальных служб предстоит полностью очистить улицы от зимних загрязнений. Более пристальное внимание будет уделено приведению в порядок мемориалов, строительных площадок и устранению нелегальных районных свалок.

Во второй половине апреля будет проведена массовая мойка улиц почти на 350 адресах. Дорожники начали мероприятия по зачистке дорог уже с середины марта.

В рамках весеннего месячника будет полностью отчищены более 2,5 тысяч улиц Петербурга. Для уборки будет задействовано порядка 200 пылесосов, 300 подметальных машин, 200 поливочных машин и 200 самосвалов.

Садовники будут заниматься приведением в порядок растений, которые были утеплены на зимний период. Кроме того, планируется высадить более 5500 тысяч деревьев и 100 тысяч кустарников. Будет вымыта и покрашена садовая мебель.

Традиционный общегородской субботник состоится 20 апреля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗакСобрании назвали причины плохой уборки Петербурга зимой.