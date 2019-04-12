К 2024 году в Ленобласти планируют построить 38 школ

Местами будут обеспечены 10 тысяч детей  Фото: pixabay.com 
Местами будут обеспечены 10 тысяч детей  Фото: pixabay.com 

Власти Ленинградской области намерены решить вопрос с нехваткой мест в образовательных учреждениях к 2024 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в планах к 2024 году успеть построить 38 школ. Предполагается, что они обеспечат местами свыше 10 тысяч детей, которые к установленному сроку как раз соберутся в первый класс.

Отмечается, что к 2024 году в Ленобласти собираются полностью отказаться от второй смены в школах, а также открыть в Кингисеппе учебно-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, регион должен «выжать» максимум пользы из нацпроекта «Образование».

Система образования в ленинградской области должна быть адаптирована под каждого ребенка индивидуально, мы должны помочь каждому ребенку стать успешным, от этого зависит успех всей области,

— отметил Тарасов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленобласть потратит на ремонт соцучреждений около 475 млн рублей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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