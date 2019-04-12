Исследователи из США испытывают новую методику борьбы с раком

Американские ученые из комплекса «Маунт-Синай» создали новую вакцину против особо агрессивного вида рака.
При разработке препарата за основу брали кросс-презентацию антигена, сообщает Вечерняя Москва.
Отмечается, что во время недавно проведенной терапии неходжкинской лимфомы, одной из трудноизлечимых и агрессивных разновидностей рака крови, исследователи применили ряд стимуляторов.
Использование нескольких стимуляторов обусловлено тем, что один из них провоцирует дендритные клетки мигрировать к злокачественным тканям, а другой — представление антигенов, являющихся характерными признаками лимфомы.
Новый метод испытывался при участии 11 пациентов, у которых рак выявили на поздних стадиях. Терапия поспособствовала активизации Т-лимфоцитов, а также вызвала иммунные реакции вдали от места вакцинации.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли новый способ лечения рака без побочных эффектов.