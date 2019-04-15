Совет при губернаторе Петербурга встал на защиту хостелов

К первому октября в Петербурге должны прекратить деятельность 4633 мини-гостиницы. Представитель власти рассказала, как можно попытаться спасти туристических бизнес Северной столицы.

В пятницу, 12 апреля, в Петербурге прошла первая конференция малых средств размещения России. Десятки отельеров – не только из Северной столицы – но и из регионов, например, Москвы и Геленджика – собрались, чтобы узнать, как «жить дальше».

Напомним, 10 апреля Совет Федерации принял поправки в Жилищный кодекс. Теперь оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах запрещено. Инициатива принятия закона была за Галиной Хованской – депутатом “Справедливой России”.

Председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церители рассказала о том, как со стороны властей в Петербурге ведётся борьба за малые средства размещения.

По словам Елены Церители, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов лично обращался в Совет Федерации. Он просил поддержать туристическую сферу Северной столицы. Но, как отметила Церители, федеральная власть сильно лоббирует новый закон: “Видимо, на этот раз у госпожи Хованской хватило аргументов”.

Касательно деятельности своего Совета Елена Церители заявила: “Мы не сидим у воды и не ждём, мы работаем”. И объяснила, по каким направлениям сейчас ведется эта работа. Две недели назад Совет направил запрос в Законодательное Собрание с просьбой внести изменения в Жилищный кодекс. Чтобы изменения не вступали в силу, как это должно случиться, 1 октября. Будет ли принята отсрочка, пока неизвестно, но работа ведется, заверила Церители.

Также через неделю Совет направит просьбу в врио губернатора Александру Беглову ускорить процесс перевода жилых помещений в нежилые. «Перевод сама по себе дорогая процедура, — говорит Церители, — для этого нужны дополнительные средства. Будем проверять, сможем ли мы использовать фонд малого бизнеса».

И еще два шага, которые будут предприняты позже. С 1 октября, если закон все же подпишет Путин и норма вступит в силу, Совет будет просить не проверять объекты, которые не перевелись в нежилой фонд, но прошли обязательную классификацию. И, заверила Елена Церители, Совет будет работать с Минэкономразвития. Здесь, заметила Церители, можно попробовать вести переговоры насчет ОКВЭДА (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Возможно, перевод каких-то помещений в другой класс, спасет их.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что закрытие почти 5000 малых средств размещения оставит без работы 14 тыс. человек.