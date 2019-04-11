Закрытие 4633 хостелов в Петербурге оставит без работы 14 тыс. человек

Отельеры Петербурга высказали надежду на то, что Путин не подпишет закон и мини-гостиницы останутся жить. Фото: Gazeta.SPb

Отельеры Петербурга высказали надежду на то, что Путин не подпишет закон и мини-гостиницы останутся жить. Фото: Gazeta.SPb

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Жилищный кодекс. Теперь оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах будет запрещено. Изменения вступают в силу уже 1 октября 2019 года при условии одобрения президентом РФ.

Чего коснутся поправки

Ошибочно полагать, что речь идёт исключительно о хостелах. Президент петербургской Гильдии малых средств размещения Яна Бабина поясняет: «Правильно говорить о малых средствах размещения. Сюда, кроме хостелов, входят гостевые дома, апартаменты, квартиры для посуточной сдачи, а также малые отели разного уровня звездности».

О потерях Петербурга в цифрах

По данным комитета по туризму, которые огласил председатель комиссии по строительству петербургского отделения «Опора России»Глеб Лукьянов, в Петербурге зарегистрировано 4633 малых средства размещения (мини-гостиниц). К 1 октября они закроются, если не будут переведены в нежилые помещения. Без работы, рассказала руководитель петербургского отделения НП «Лига хостелов» Алена Енова, останутся 14 тыс. человек.

Из 4633 объектов, по расчетам председателя Комитета по туризму Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России»Дарьи Ковалевской, 80-95% «умрут» в начале октября. Получается, спасти удастся, несколько десятков, в лучшем случае — сотен объектов. В каждой из 4633 мини-гостиниц в среднем от 20-50 койко-мест, отметила Алена Енова. Цена за каждое место — порядка 500-7000 рублей в сутки.

Как отельеры оценивают закон

«Целилась в ворону, а попала в корову», – так говорит о поправках в жилищный кодекс Глеб Лукьянов. Он объясняет, что проблема, от которой якобы должен спасти новый закон, не решится. В основном, люди жалуются на шум и грязь – а это создает теневой рынок, мигранты. Закрытие легальных хостелов ничего не решит.

Кстати, жалобы, как отметили отельеры, самый важный и непонятный вопрос. И пояснили, нигде не освещается, о каких жалобах идёт речь. Например, поясняют отельеры, они подавали запрос к федеральным властям о том, сколько жалоб поступило на хостелы в Петербурге. Но им не смогли представить информацию, а ограничились ответом «много».

С мнением Лукьянова согласна и Яна Бабина, которая говорит о новом законе: “Сама инициатива неплохая, но повод принятия закона по большей части создали нелегальные хостелы, которые мы не найдем”. Всё останется, как и было. Мы просто потеряем бизнес, который строился 15 лет.

Дарья Ковалевская отмечает: «Новый закон ударит не только по туризму, но и по жилищному сектору». А Глеб Лукьянов поясняет: законодатели, вероятно, не знают планировку Петербурга и не понимают, что он застроен доходными домами. Они сейчас приспособлены под гостиницы — до этого были коммунальными квартирами. В современном же Петербурге их никак не приспособить.

Напомним, с законодательной инициативой запретить размещение гостиниц в жилом фонде выступила депутат государственной Думы от «Справедливой России» Галина Хованская.