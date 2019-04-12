Ученые рассказали, как надо бросать курить

ВЦИОМ: в 2016-ом в России курил каждый третий. Фото: pixabay.com

ВЦИОМ: в 2016-ом в России курил каждый третий. Фото: pixabay.com

Одинокие борцы с курением чувствуют оторванность от привычного общества.

Отказаться от курения проще, когда делаешь это вместе с кем-нибудь, заявили британские медики на заседании общества кардиологов Европы в Лиссабоне.

Ученые считают, что те, кто бросают курить поодиночке, чувствуют одиночество — например, они теряют предлог ходить на перекур с коллегами. К этому прибавляется “ломка”. Медики считают, что при поддержке родных и друзей бороться с этим легче.

В 2008 году Санкт-Петербург назвали самым курящим городом в мире — Россия оказалась самой курящей страной, а Петербург — лидером в списке российских городов. По данным ВЦИОМ, в 2016-ом в России число курящих составило 31% — то есть такую привычку имел примерно каждый третий совершеннолетний житель РФ.

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