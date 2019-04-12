Пыль в квартире приводит к лишнему весу

Химические вещества отрицательно влияют на аппетит и пищеварительную систему.

Пыль в квартире ведет к излишнему весу, сообщили американские ученые из Университета Дьюк.

Исследователи выяснили, что в пыли, скапливающейся по углам в каждом доме, содержится более сотни химических веществ. Из них примерно 70 способствуют набору веса. Пыль попадает в организм человека через органы дыхания, нарушает работу эндокринной системы и отрицательно влияет на аппетит и пищеварительную систему.

Ожирение является одной из главных проблем здравоохранения в США — в 2017 году процент страдающих от лишнего веса составлял почти 40%. В Минздраве РФ в 2017 процент людей с ожирением от 25 до 64 лет составлял примерно 28%, но в Санкт-Петербурге и Москве показатели являются минимальными по стране.

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