Пыль в квартире приводит к лишнему весу

Пыль попадает в организм через дыхательные пути. Фото: pixabay.com
Пыль попадает в организм через дыхательные пути. Фото: pixabay.com

Химические вещества отрицательно влияют на аппетит и пищеварительную систему.

Пыль в квартире ведет к излишнему весу, сообщили американские ученые из Университета Дьюк.

Исследователи выяснили, что в пыли, скапливающейся по углам в каждом доме, содержится более сотни химических веществ. Из них примерно 70 способствуют набору веса. Пыль попадает в организм человека через органы дыхания, нарушает работу эндокринной системы и отрицательно влияет на аппетит и пищеварительную систему.

Ожирение является одной из главных проблем здравоохранения в США — в 2017 году процент страдающих от лишнего веса составлял почти 40%. В Минздраве РФ в 2017 процент людей с ожирением от 25 до 64 лет составлял примерно 28%, но в Санкт-Петербурге и Москве показатели являются минимальными по стране.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые открыли ранее неизвестный вид людей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
гигиена здоровье наука ожирение пищеварение уборка ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пыль в квартире приводит к лишнему весу
Весенняя уборка улиц Санкт-Петербурга идет лучше зимней
В соцсетях обсуждают поломанный столб на Тухачевского
Двухлетний мальчик упал со второго этажа ТРК “Лето”
Богомольцы просят добавить церквей спальным районам
В сети появился трейлер девятого эпизода “Звездных войн”
Каменный метеорит стоит дешевле, чем железный
Исследователи из США испытывают новую методику борьбы с раком