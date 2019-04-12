Ученые из Франции, Филиппин и Австралии открыли ранее неизвестный вид людей

Научные сотрудники предполагает, что представители вида Homo luzonensis были древолазами.

Такой вывод ученые из Франции, Филиппин и Австралии сделали по найденным в пещере Кайао в Лусоне зубам. Также там были обнаружены кость стопы, два пальца руки, два пальца ноги и сломанная бедренная кость.

О своем открытие ученые написали в журнале Nature, пишет издание “Индикатор”. Обнаруженному виду научные сотрудники дали название — Homo luzonensis.

Изогнутые кости пальцев рук и ног указывают на то, что представители этого вида были древолазами. Размер Homo luzonensis, если судить по зубам, был невелик.

И еще один вид, так называемые “хоббиты”, были обнаружены в пещере на индонезийском острове Флорес. Их назвали Homo floresiensis. Возраст находок составлял 13 000 — 95 000 лет. Рост древних людей достигал одного метра. Приостановить развитие и рост древних людей, предполагают ученые, могла болезнь.

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