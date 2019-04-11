Папа, мама и еще: В Греции родился ребенок от трех родителей

Первые дети в результате такой операции появились в Мексике и Украине. Фото: https://pixabay.com

Первые дети в результате такой операции появились в Мексике и Украине. Фото: https://pixabay.com

Женщине провели редкую и сложную операцию, которая до сих пор вызывает у экспертов много этических вопросов.

К врачам в Греции обратилась женщина 32-лет. Она после четырех ЭКО так и не смогла забеременеть. В итого после сложной операции у нее родился здоровый почти трехкилограммовый малыш. Об этом сообщает ВВС.

Команда греческих и испанских ученых из компании Embryotools использовала метод цитоплазматической замены, чтобы помочь ей. Такая операция предполагает, что в яйцеклетку будущей матери, кроме сперматозоидов отца, переносят цитоплазму из донорской яйцеклетки другой женщины.

То есть фактически, эмбрион получен от третьего родителя. Методика ранее была разработана для того, чтобы помочь семьям с генетическими митохондриальными заболеваниями.

Правда подобная операция до сих пор вызывает много споров, волнует экспертов этическая сторона вопроса. К примеру, в 2015 году Конгресс США запретил применять ее на территории страны. Первые дети в результате такой операции появились в Мексике и Украине.

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