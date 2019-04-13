В Петербурге в субботу не будет снега

После нескольких дней снегопада и затем парочки дней весеннего солнца, снег с дорог Петербурга вновь сошел.

Сегодня суббота, выходной день 13 апреля. Синоптики обещают облачную погоду, с некоторыми прояснениями. Несмотря на то, что солнце ожидается неактивное, осадков в виде дождя и снега по прогнозам так же нет.

Суббота не обрадует ярким весенним солнцем, но и не огорчит петербуржцев снегом или дождем. Температура воздуха будет достигать до плюс 7 градусов.

В ночь на субботу, 13 апреля, температура падала до отрицательной — от 1 до 3 градусов ниже нуля. Зато днем ожидается потепление: от 5 до 7 градусов тепла.

Ветер сегодня восточный умеренный. Атмосферное давление находится в рамках допустимой нормы.

Автомобилистов призываем быть осторожнее: из-за ночной минусовой температуры возможна гололедица.

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