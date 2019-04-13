В Колпино задержали грабителя, пытавшегося отобрать телефон

Полиция Петербурга задержала злоумышленника, пытавшегося отобрать у водителя телефон, угрожая ножом. Инцидент произошел в субботу, 12 апреля, у дома у дома 89/2 на улице Веры Слуцкой в городе Колпино.

32 — летний злоумышленник подошел к припаркованному автомобилю марки «Фольксваген Гольф» и угрожая ножом, потребовал от водителя отдать ему мобильный телефон. Однако владелец авто смог оказать грабителю активное сопротивление, после чего преступник, ничего не похитив, скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый задержан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти разбойники избили женщину и убежали с мешком денег и ценностей. После избиения злоумышленники связали хозяйку дома и её сожителя. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.