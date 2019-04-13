В Ленобласти задержали женщину, которая после застолья уехала не на своей машине

Автомобиль вернули владельцу. Фото: lada.ru
Автомобиль вернули владельцу. Фото: lada.ru

В ОМВД России по Бокситогорскому району 12 апреля обратился мужчина с информацией об угоне автомобиля.

По словам 36-летнего автовладельца, накануне, 11 апреля, в деревне Большой Двор Бокситогорского района Ленинградской области у него в гостях находилась 33-летняя знакомая. Они вместе распивали алкогольные напитки, после чего женщина взяла ключи от автомобиля «Лада Иксрей», принадлежавшего заявителю, и уехала в неизвестном направлении.

Вскоре сотрудники полиции нашли указанный автомобиль. В салоне находилась злоумышленница, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль был передан обратно владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержан серийный грабитель ювелирных магазинов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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